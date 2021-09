Serie C: l'Imolese vince a Teramo 1-0

Colpo esterno dell'Imolese che vince sul campo del Teramo, centrando il secondo successo stagionale, sempre in trasferta. Dopo tre minuti Rillo sulla fascia sinistra mette al centro Birligea che anticipa Melgrati ma non trova lo specchio di porta. L'Imolese si fa vedere con Lombardi che parte palla al piede, tocco per Turchetta che calcia in porta, il tiro deviato finisce in angolo. Sul corner Rinaldi anticipa tutti di testa ma non trova lo specchio di porta. Risposta Teramo con Rosso dalla sinistra, il numero 20 si accentra e conclude in porta, Melgrati respinge. A dieci dalla fine di tempo occasione Imolese con Matarese che calcia da fuori, il pallone scheggia il palo alla destra di Tozzo.







Al 42' secondo giallo per Fiorani, il Teramo resta in dieci uomini, evidente l'intervento in ritardo del giocatore di casa. Nella ripresa l'Imolese la sblocca dopo 45 secondi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La deviazione a centro area è di Angeli, completamente libero di colpire di testa. Al 72' il raddoppio dell'Imolese, sulla conclusione da fuori di Cerretti, Tozzo respinge come può, Alessandro Lombardi firma il 2-0 che viene annullato per fuorigioco. Dalla parte opposta anche il Teramo si vede annullare una rete per il tocco di mano di Bernardotto. Il giocatore del Teramo devia il pallone in fondo alla rete in modo irregolare e viene anche ammonito. Al 79' l'Imolese va ancora vicino alla rete con Padovan che sul cross dalla destra si vede respinta la conclusione dalla traversa. Il Teramo prova anche l'arrembaggio finale ma non sfonda, vince l'Imolese 1-0.