Serie C: la 7° condizionata dal Covid. Carpi – Cesena posticipata. Match clou Padova – Sud Tirol 4 tesserati bianconeri positivi, due calciatori, un componente dello staff e un collaboratore asintomatici. Il Cesena ha già iniziato tutte le procedure per isolare i positivi. Nel frattempo è stato chiesto e ottenuto il posticipo alle ore 20.45

4 membri del gruppo squadra del Cesena sono risultati positivi al Covid 19. Si tratta dei calciatori Longo e Capellini, di un componente dello staff e un collaboratore. Per la partita di campionato contro il Carpi, programmata per questo pomeriggio alle 15, la Lega Pro ha disposto il posticipo alle 20,45. I tesserati bianconeri stanno effettuando un nuovo giro di test. Se i risultati arriveranno entro le 19.30 si giocherà in serata, altrimenti partita rinviata a domani alle ore 15. In attesa di conoscere se e quando si giocherà Carpi – Cesena, la settima si sviluppa tutta nella giornata di domani. Alle 15 Fano – Mantova, FerapiSalò – Ravenna, Gubbio – Legnago Salus, Sambenedettese – Modena, Triestina – Virtus Vecomp Verona. Alle 17.30 Imolese – Fermana, Matelica – Arezzo, Perugia – Vis Pesaro e il big match tra Padova e Sud Tirol.



Una partita che darà una visione più concreta delle reali forze in campo. La squadra di Vecchi è imbattuta ed è in testa alla classifica. Il Padova di Mandorlini è caduto alla prima in casa con l'Imolese poi 3 vittorie e 2 pareggi testimoniano che il gruppo di Mandorlini attraversa un buon momento. Partita ovviamente aperta a qualsiasi risultato con il Padova voglioso di dare un grosso segnale al campionato, in caso di vittoria sarebbe aggancio e un Sud Tirol già in grado di dare una spallata ad un avversario diretto. Di questa partita e di tutte le altre si parlerà lunedi all'interno di Cpiace ore 21 con ospite Andrea Fiumana. L'ex difensore di Sassuolo, Cesena, Reggiana e Gubbio, oggi Consigliere AIC, e in collegamento Skype l'ex terzino dell'Inter Mauro Milanese oggi dirigente della Triestina





