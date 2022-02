Serie C: la Carrarese vince in rimonta contro il Siena Ancora una sconfitta per i bianconeri dopo quella contro l'Entella

Il derby toscano tra Carrarese e Siena va ai padroni di casa che riscattano così il ko dell'andata per 3-0. Al pronti via subito occasione per la Carrarese che va in vantaggio con D'Auria. Il gol dell'ex viene cancellato dalla segnalazione di fuorigioco da parte del guardalinee. Risposta ospite con Disanto che fa tutto molto bene, si accentra ed esplode un tiro che Vettorel riesce a deviare in corner. Il vantaggio il Siena lo trova al 14' con Caccavallo, sul pallone riconquistato in area di rigore, gran conclusione sul palo lontano che vale l'1-0. All'intervallo ospiti in vantaggio.

Nella ripresa bastano poco più di due minuti alla Carrarese per ristabilire la parità. D'Auria mette al centro dove sbuca Battistella che controlla e scarica in porta per l'1-1. La partita diventa bellissima. Doumbia gira in porta di testa, Lanni salva risultato e porta. Il Siena risponde al 62' con Disanto che scappa via in velocità entra in area e incrocia il tiro, palla sul palo e questa volta è la Carrarese a salvarsi. Cresce il Siena in questa fase della partita: Guillaumier da fuori, Vettorel alza sopra la traversa. Al 74' la Carrarese ribalta il risultato con Giannetti. Al 86' la Carrarese la chiude con Figoli, sul cross dalla sinistra pallone calciato in porta a botta sicura. Vince la Carrarese che torna a vincere e conferma come lo Stadio dei Marmi sia fortino della squadra di Antonio Di Natale, che non perde in casa da inizio settembre.

