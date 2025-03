SERIE C Serie C: la cura Oddo non produce effetti, Milan Futuro ko con il Legnago Rossoneri in vantaggio e in superiorità numerica, subiscono la rimonta della squadra di Bagatti.

La prima di Oddo sulla panchina del Milan Futuro non cambia il trend con i rossoneri al quarto ko di fila. Il Legnago s'impone in rimonta per 2-1. E pensare che il Milan parte bene e già al primo minuto ha l'occasione per il vantaggio con Quirini che di testa chiama Perucchini alla parata in angolo. Rossoneri che il gol lo trovano al 18' con un'azione incontenibile di Omoregbe. Da un calcio d'angolo a favore dei padroni di casa parte il contropiede del Milan Futuro. Il numero 29 si fa tutto il campo palla al piede, nessun difensore riesce a fermarlo e una volta arrivato al limite dell'area firma l'1-0. Sembrerebbe la partita giusta per il Milan, anche perché prima della fine di tempo il Legnago resta in dieci per il cartellino rosso a Leoncini, ma la squadra di Oddo riesce a complicarsi la vita subendo il gol del pari con un pallone perso davanti alla propria area di rigore nel recupero del primo tempo. Diaby approfitta dell'ingenuità dei giocatori ospiti per andare a firmare il pareggio.

Nella ripresa è il Milan Futuro ad avere la prima occasione con Fall, che calcia da ottima posizione ma manda fuori. Contropiede ben organizzato dagli ospiti che sembrano costruire la palla del nuovo vantaggio, decisiva la chiusura di Tanco per fermare tutto. Il Legnago alla fine la partita la vince grazie a un calcio di rigore concesso per il fallo del portiere rossonero su Casarotti. Sul dischetto si presenta Bombagi che non sbaglia completando la rimonta dei padroni di casa che conquistano la seconda vittoria di fila, il terzo risultato utile consecutivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: