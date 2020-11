SERIE C Serie C : la Feralpi batte la Triestina nello scontro diretto d'alta classifica e sale al terzo posto La Feralpi reagisce subito dopo la caduta di mercoledi con la Virtus Verona e batte una diretta concorrente alla promozione in serie B

Angolo di Morosini tagliato e Scarsella gira in porta trovando complicità anche da parte di Offredi. Feralpi in vantaggio dopo soli 6 giri di lancette. Trieste non ci sta e offende a destra con Rapisarda, preciso il suo traversone, respinta corta della difesa e Maracchi prova il numero, non riuscito per questione di centimetri. Inizio spumeggiante, Ceccarelli dalla corta si riscatta Offredi poi Morosini non riesce a chiudere verso la porta. L'alabarda, dietro è tutta da registrare, il secondo goal Feralpi arriva dopo una serie interminabile di errori: da una rimessa laterale, lo scambio favorisce un rimpallo, a centro area nessuno pulisce, Ceccarelli rovescia per de Cenco che da posizione defilata fa passare la sfera tra Offredi e il primo palo. 2-0 Feralpi, Trieste colabrodo dietro. Deve essere una porta particolare quella perchè la Triestina si rimette in corsa nello stesso modo: Gomez riceve doppio passo sul difensore, palla dentro da posizione defilata, Legati con il petto tocca e batte il suo portiere De Lucia sempre su quel palo. Trieste ci crede e a 7 dal termine protesta in modo veemente quando l'arbitro non concede un evidente rigore per fallo di mano di Morosini. E non accontenta la Triestina nemmeno dopo sull'intervento di Rizzo sempre di mano in area. Per quanto si è visto il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Allo Stadio Lino Turina di Salò, Feralpi batte Triestina 2-1.

