SERIE C Serie C, la Juventus NG batte la Ternana 2-1 e vola ai play-off Gol della vittoria di Simone Guerra all'81, poi la parata di Mangiapoco su Panico nel recupero e i bianconeri di Brambilla sono certi della post-season.

Al Moccagatta la Juventus NG batte la Ternana e conquista tre punti pesanti che valgono la qualificazione matematica ai play off. Bianconeri in vantaggio dopo 10 minuti con Puczka che chiude un bel triangolo con Gunduz e di mancino firma l'1-0. Bianconeri in controllo della gara che vanno al riposo in vantaggio. Nella ripresa il pareggio della Ternana è una perla di Aramu, gran botta in corsa e il mancino finisce in fondo alla rete. Gol davvero molto bello, assolutamente da rivedere sulle quali il portiere della Juventus poteva fare anche meglio. La squadra di Massimo Brambilla la vince grazie al gol all'81 minuto di Simone Guerra. Sul cross di Pagnucco, il calciatore bianconero, che ha raggiunto le 100 presenze con la Juve nella trasferta di Perugia, festeggia questo traguardo con la rete da tre punti che lancia i padroni di casa nei play off. La Ternana nel finale di gara si riversa in attacco alla ricerca del pari che, grazie anche al salvataggio di Mangiapoco in pieno recupero su Panico, non arriva. La Juventus Next Gen vince 2-1.

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