Serie C: la Pianese vince a Carpi

Continua la striscia di risultati utili positivi della Pianese che vince a Carpi 1-0 e cetra il quarto successo di fila, il sesto nelle ultime partite. La prima grande occasione da rete è per il Carpi che al 15' va vicinissimo al vantaggio con Sall. L'attaccante di casa servito sulla destra entra in area e davanti al portiere non trova lo specchio di porta. Il numero 23 ha un'altra opportunità cinque minuti più tardi quando centra il palo con una conclusione a giro da fuori area. Il Carpi continua ad avere occasioni ma non le sfrutta, come al 35' quando Rossini mette al centro dalla destra un pallone rasoterra che Fossati prova a girare in porta trovando l'opposizione di Ercolani e a seguire l'intervento del portiere. Prima della fine di tempo il Carpi va vicinissimo per due volte all'1-0, prima sugli sviluppi di un calcio d'angolo sul quale Rossini manda alto di testa, poi ancora con Sall con un tentativo in acrobazia che non risulta però efficace. Nella ripresa la Pianese è pericolosa al 52' quando nella stessa azione sfiora il vantaggio, prima c'è la parata del portiere sul tiro da fuori di Frey, con respinta di Sorzi, l'azione prosegue con un nuovo traversone nel mezzo che trova la girata di Bacchin, la palla finisce contro la traversa. Un minuto più tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo la deviazione in area finisce contro l'esterno del palo prima di uscire sul fondo. Replica Carpi con Cortesi da fuori, la deviazione del portiere è sul fondo. La partia si sblocca in favore degli ospiti al 74' con Da Pozzo che sfrutta al meglio il cross dalla sinistra di Bacchin. Pianese in vantaggio. Gli ospiti hanno un'altra occasione con Da Pozzo che ci prova da fuori, c'è la respinta del portiere. Nel finale il Carpi tenta l'assalto per il pari che non arriva, vince la Pianese.