SERIE C Serie C: la Reggiana batte il Sud Tirol e tiene aperto il campionato L'ex Rimini Zamparo porta la Reggiana al secondo posto solitario a – 7 dal Vicenza capolista

Sentito omaggio di tutto il pubblico per un figlio di Reggio Emilia, il grande Kobe Bryant.

Subito emozioni con il Sud Tirol pericolossissimo: si libera Mazzocchi, Venturi con il piede devia in angolo. Risposta granata con Radrezza, il sinistro e solo respinto da Taliento, Favalli non riesce a ribadire in rete. Sul corner successivo salta Rozzio, Taliento si supera ed è ancora corner. Sacramenta Alvini. Non c'è un attimo di sosta. Beccaro sceglie il morbido a discapito della potenza, Venturi si distende e manda la sfera a baciare il palo. Gran bella partita. Petrella in semi rovesciata, Venturi è in serata di grazia. Al minuto 24 il si fermano tutti per Kobe, uno striscione ricorda anche la figlia deceduta nell'incidente in elicottero. Momento di grandissima commozione, in campo e sugli spalti. Poco dopo la mezz'ora. Cross molto insidioso di Favalli dalla sinistra, Vinetot è bravissimo a togliere la palla dalla testa di Scappini. La Reggia alza il ritmo, Varone per Libutti pronto il cross girata di Zamparo e gran goal, tutto vanificato dalla posizione irregolare di Libutti, si resta sullo 0-0. Proteste Sud Tirol per questo atterramento di Petrella per il Direttore di gara è tutto regolare.

Ripresa, Varone dalla lunga Taliento è sempre sul pezzo. Radrezza, come Alberto Tomba, dopo averne saltati due come birilli, va al traversone. Zamparo di testa mette dentro, ma ancora una volta l'assistente gli strozza l'urlo in gola. Secondo goal annullato. Si cambia versante, questa volta è Lunetta ad azionare lo stacco prepotente, straordinario di Zamparo. La reggiana può davvero ringraziare Rimini per avergli riceduto il figliol prodigo. Nel finale Venturi e la difesa reggono l'urto e arrivano 3 punti che significano secondo posto solitario a – 7 dal Vicenza, tranquillo ma non troppo. Campionato ancora aperto. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Reggiana batte Sud Tirol 1-0.



