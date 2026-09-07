Serie C: La Reggiana batte il Vado 3-1

Dopo il colpo in trasferta a Gubbio, arriva un'altra vittoria convincente per la Reggiana davanti al pubblico di casa, con le tre reti segnate contro il Vado, tutte arrivate nel primo quarto d'ora di partita.

Ad aprire le marcature è Portanova, che segna di testa, lasciato totalmente libero dalla difesa di Vado, sul cross di Tripaldelli. Già al 7' minuto arriva il raddoppio, con Sipos che dopo aver colpito di testa il palo, sulla ribattuta segna facilmente da due passi con il portiere disteso a terra. Inizio choc per gli abruzzesi, che subiscono anche il terzo gol. È ancora Sipos a insaccare un facile tap-in su assist di Portanova. Rete inizialmente annullata per fuorigioco, ma convalidata grazie all'ausilio dell'FVS.

Il Vado prova a reagire, con la traversa colpita da Lionetti dopo il grande intervento di Furlan su Lischetti. È ancora il numero 9 degli ospiti al 23' a chiamare in causa Furlan. Poco dopo la mezz'ora arriva il gol degli ospiti, grazie al gran destro di Carlini da fuori area che vale il 3-1. Il primo tempo si chiude però senza altre emozioni, e nella ripresa, dopo il tiro centrale di Girma che non impensierisce Bellocci, il Vado va vicino a riaprire definitivamente la partita. Un incomprensione tra Battistini e Tripaldelli si trasforma in un assist a Lischetti, ma Furlan si salva in calcio d'angolo. La Reggiana poco dopo va vicino al poker con Basili che salta un uomo in area, ma viene bloccato dall'intervento tempestivo di Bellocci, Al 78' Sipos da posizione defilata cerca la tripletta personale. La partita si conclude senza altre emozioni, con il punteggio che resta fermo sul 3-1 e la Reggiana che si porta in testa alla classifica.







