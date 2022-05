Serie C: la salvezza dell'Imolese parte da Pistoia

L'Imolese la prima partita di questi play out l'ha vinta con il ricorso che ha permesso ai romagnoli di riavere i due punti in classifica e cambiare la posizione. Cosa non da poco alla luce del regolamento che sposta il peso della doppia sfida sugli avversari dei rossoblu, la Pistoiese, costretta a vincere almeno una delle due partite. Il doppio pareggio, per esempio salverebbe l'Imolese, alla quale andrebbe bene anche una sola vittoria con lo stesso punteggio di un eventuale sconfitta. I due precedenti in campionato hanno portato un pari per 1-1 nella gara di andata e un ko in quella di ritorno per 3-0. Per il terzo anno consecutivo l'Imolese giocherà i play out. Nelle due occasioni passate i romagnoli sono riusciti a raggiungere sempre la salvezza. Nel 2020 ai danni dell'Arzignano Valchiampo, nel 2021 contro il Fano grazie a un doppio pareggio. Tra i romagnoli, Antonio D'Alena e Gianmaria Rossi giocheranno per il terzo anno consecutivo i play out con l'Imolese. La gara di andata si gioca a Pistoia alle 18:00. In programma per il girone B anche Fermana – Viterbese. Negli altri gironi si giocano Giana Erminio – Trento e Seregno – Pro Sesto per il gruppo A, mentre nel C solo Paganese – Fidelis Andria vista l'esclusione del Catania.