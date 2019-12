POSTICIPO Serie C: la Sambenedettese batte il Gubbio 2-0

La Sambenedettese batte 2-0 il Gubbio nel posticipo della 18' giornata di serie C. La squadra di Paolo Montero va in rete nel primo tempo con Di Massimo. Dopo 10 minuti Volpicelli serve un bel pallone al compagno che entra in area, salta il portiere avversario e poi deposita in rete. Il raddoppio al 30'. Un gol al 70% di Gemignani che resiste alla carica dell'avversario, entra in area dalla sinistra e serve a Cernigoi il pallone del 2-0. Per i marchigiani seconda vittoria nelle ultime tre partite, per il Gubbio terzo ko nelle ultime cinque gare.



