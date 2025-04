Serie C: la Spal di Baldini batte il Gubbio

La Spal ritrova la vittoria e lo fa nell'ultima giornata di campionato. Un successo netto quello conquistato al Mazza contro il Gubbio che vale tre punti fondamentali verso i play-out. La squadra di Francesco Baldini scavalca il Milan Futuro e ribalta la posizione di sfavore in vista delle due decisive gare per rimanere in serie C. I biancoazzurri s'impongono 3-0 e dopo quattro pareggi di fila trovano i tre punti che mancavano dal successo contro la Pianese in trasferta per 1-0. Per ritrovare una vittoria davanti al proprio pubblico occorre andare al girone di andata e all'1-0 con la Torres di fine novembre. La prima occasione della partita è del Gubbio con Di Massimo, Galeotti si fa trovare pronto. Dall'altra parte girata in porta di Parigini si allunga Bolletta. Poi si sblocca la partita con Arena dopo che la palla viene respinta dalla traversa, arriva il tiro in acrobazia del numero 23. I padroni di casa hanno un paio di occasioni prima della chiusura di tempo per provare a raddoppiare, nella prima è attento il portiere ospite, nella seconda manca la precisione.

In apertura di secondo tempo subito il raddoppio Spal con Parigini, che viene servito da Molina, il numero 27 batte il portiere e porta il risultato sul 2-0. La partita la Spal la chiude al 63 con Spini che firma il tris e mette al sicuro il risultato. Poi è solo attesa del fischio finale. La squadra di Baldini giocherà i play out il 10 e 17 maggio contro il Milan Futuro con il favore del doppio risultato.