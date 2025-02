Serie C: la Ternana in rimonta tiene il passo della Virtus Entella

E' una Ternana capace di centrare diversi obiettivi in una sola serata: scaccia le polemiche settimanali dovute al clamoroso esonero di Abate con dietrofront immediato, centra la terza vittoria consecutiva in rimonta, e resta a -3 dalla capolista Virtus Entella. L'Arezzo mette paura con Pattarello sul filo del fuorigioco, bravo a rubare il tempo e in spaccata battere Vannucchi per il vantaggio dei toscani. Da sottolineare l'ottima giocata di Tavernelli sulla sinistra con prezioso assist. La Ternana è una furia e a stretto giro prima la pareggia poi la ribalta. Ma andiamo con ordine. Cicerelli parte dalla sua metà campo, scambi rapidi e di prima con Cianci e il numero 10 si presenta tutto solo davanti a Trombini e non sbaglia. Gol bellissimo per costruzione ed esecuzione e tutti ad abbracciare Ignazio Abate, la squadra è con il suo allenatore. Passa un minuto ed ancora Emanuele Cicerelli chiude sul primo palo l'ennesima veloce di una Ternana bella da vedere. Doppietta per il 31enne centrocampista della Ternana. Nella ripresa classico contropiede con sentenza Curcio per il gol che chiude i giochi. Allo Stadio Liberati di Terni, Ternana batte Arezzo 3-1.