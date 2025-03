Serie C: la Torres batte il Rimini 2-0

Il Rimini incappa nella seconda sconfitta consecutiva. I biancorossi perdono 2-0. A Sassari non mancano i tifosi romagnoli per sostenere la squadra. Torna a vincere la Torres, sardi che non vincevano da cinque giornate, ultimo successo a fine febbraio contro il Pontedera. Rimini pericoloso intorno al 33' quando Gagliano prova a sfruttare nel miglior modo possibile l'assist del compagno ma manda sull'esterno della rete. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa la Torres va già vicino al gol dopo appena due minuti quando sul cross dalla sinistra di Brentan, la girata di testa di Mastinu finisce sul fondo. Preludio al gol dei padroni di casa che arriva al 50' con il più classico degli autogol. Sul cross dalla destra di Zecca, Megelaitis anticipa Fischnaller deviando il pallone nella propria porta. La Torres la apre e la chiude in due minuti perché al 52' nel tabellino dei marcatori ci entra anche Diakite che firma il raddoppio dei sardi. Sul pallone di Mastinu si apre un'autostrada per il giocatore di casa, posizione più che dubbia di Diakite che punta la porta e una volta in prossimità dell'area firma il 2-0 con un piatto preciso. Adesso la Torres potrebbe dilagare. Zecca è velocissimo sulla destra, il numero 77 calcia in porta, c'è la parata di Vitali. La Torres cresce, anche forte del doppio vantaggio, i giocatori rossoblù si trovano a meraviglia e il fraseggio diventa di categoria superiore. Dametto non trova la porta al termine di una bella azione. Il Rimini non è nemmeno fortunato quando all'82' si vede ribattere la conclusione due volte nella stessa azione, prima dalla traversa e poi dal palo sul doppio tentativo di Parigi. Vince la Torres che dimentica il periodo negativo, per il Rimini brutto ko in vista anche della finale di Coppa Italia di serie C contro la Giana Erminio, che invece ha battuto la Triestina 3-0.