Serie C : la Torres blocca il Pineto Torres – Pineto 1-1

Meglio i sardi nella prima parte di gara con approccio disinvolto e conclusioni pericolose con Di Stefano due volte e Musso. La Torres spreca troppe opportunità, soprattutto quando Di Stefano si trova a tu per tu con Tonti bravo a chiudergli lo specchio della porta. Come spesso accade nel calcio dal possibile 1-0 si passa allo 0-1. Conclusione di Lombardi sulla quale Zaccagno non è perfetto, irrompe Mastropietro che da li non può proprio sbagliare. Vantaggio Pineto alla prima vera occasione da rete. Torres in confusione: Idda la commette grossa, e deve ringraziare Antonelli che sulla linea respinge la conclusione a botta sicura di D'Andrea.

Torres che nella ripresa riparte a testa bassa e la riprende con Musso che approfitta dell'incertezza e dello scontro tra portiere e difensore. Torres che sulle ali dell'entusiamo prova a vincerla ma continua a sprecare troppo sotto porta e il risultato non cambierà più: allo Stadio Vanni Sanna di Sassari, Torres – Pineto 1-1.









