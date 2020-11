Serie C: la Triestina riprende la marcia con la vittoria sulla Fermana Finisce 3-1

La Triestina rispetta il pronostico e batte la Fermana riprendendo la marcia verso la vetta della classifica interrotta settimana scorsa dalla FeralpiSalò. La squadra di Gautieri impiega 88 secondi per portarsi in vantaggio. Sul cross di Tartaglia interviene Giorico che di sinistro batte Ginestra. Si mette subito sui binari giusti per gli alabardati. Mensah da buona posizione alza troppo la mira.





Trieste vicina al raddoppio. Risponde la Fermana l'ex Feralpi Mordini dalla distanza con un sinistro terrificante, Offredi compie una grande parata. Un malinteso ta Giorico e Brivio, da il via al contropiede della Fermana, Boateng fa tutto bene fino al'ultimo passaggio, la squadra di Mauro Antonioli spreca una grande opportunità . Sprint di Mensah che usa fisico e qualità tecnica per prendere il vantaggio su Manetta, arrivare sul fondo e mettere in mezzo l'assist per il piattone a centro area di Petrella, bravo a insaccare dopo il velo di Gomez. Raddoppio Triestina.





E' una bella partita può succedere di tutto e infatti la Fermana riapre i giochi con il gran goal di De Pascalis molto bravo a saltare un paio di uomini per poi indovinare il sinistro a giro per il goal che da speranza ai gialli. La gioia dura poco perchè Trieste va ancora sul + 2 con uno dei migliori in campo Mensah capacedi sfruttare una palla inattiva. La Fermana non ci sta prova in qualche modo a reagire per riaprire ancora ma il risultato non cambierà più. Allo Stadio Rocco di Trieste, Triestina – Fermana 3-1