SERIE C Serie C: la Vis Pesaro batte la capolista Pescara Okoro segna la rete tra tre punti contro la squadra di Baldini che perde l'imbattibilità al termine di una partita ricca di occasioni.

Si ferma dopo sei vittorie di fila e 11 risultati consecutivi l'imbattibilità del Pescara. La squadra di Baldini scivola a Pesaro e incappa nel primo ko stagionale. Abruzzesi che non perdevano in trasferta da Cesena-Pescara del 30 marzo. Pronti via e i biancorossi di Stellone fanno capire che al Benelli sarà tosta. Cannavò si accentra e spara di poco alto sopra la traversa. Replica ospite su un pallone riconquistato con Vergani che calcia in diagonale senza trovare lo specchio di porta. Dall'altra parte Okoro in velocità riesce anche a calciare in porta, Plizzari respinge. A metà tempo episodio chiave nell'economia della sfida. Squizzato, già ammonito al 18', riceve il secondo giallo al 24'. Scatta il rosso e Pescara in inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in meno, il Pescara ha la grande occasione da rete al 33' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Girata di testa di Pierozzi e super intervento di Vukovic a salvare la porta. All'intervallo il risultato è ancora quello di partenza.

Nella ripresa, il Pescara parte in avanti e prova in due occasioni a rendersi pericoloso senza trovare la via della rete. Ancora gli ospiti al 53' con la conclusione dalla distanza di Dagasso che il portiere marchigiano tocca in corner. Un minuto dopo mischia in area Vis, la palla sul secondo palo è girata in porta a botta sicura da Pierozzi, ma in qualche modo i biancorossi riescono a salvarsi. Il calcio è bello per quanto spietato. Di là su un pallone in verticale, la sponda di testa di Nicastro è un assist troppo invitante per Okoro che sguscia in mezzo alle maglie del Pescara per poi trovare un pallonetto che vale il vantaggio della Vis Pesaro. Al 72' ancora i padroni di casa con Di Paola che dalla trequarti calcia diretto in porta, Plizzari tocca in angolo. Replica Pescara con Pierozzi che calcia da fuori, si allunga Vukovic a deviare. Spinge la squadra di Baldini: altro intervento del portiere di casa su Dagasso che prova a piazzarla dal limite. Sul calcio d'angolo, altra carambola incredibile che libera Pierozzi alla conclusione a botta sicura. L'ultimo tocco di un giocatore marchigiano salva ancora. Per il Pescara è assalto all'arma bianca per cercare il pareggio. Nel terzo minuto di recupero, miracolo di Vukovic che respinge con il volto su Merola. Vis Pesaro anche fortuna in questo frangente. La squadra di Stellone resiste fino alla fine e conquista un successo prezioso contro la capolista Pescara.

