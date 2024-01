SERIE C Serie C: la Vis Pesaro vince ad Olbia, decisivo il neo acquisto Nicastro L'ex Rimini e Foggia al debutto con i marchigiani segna la rete da tre punti.

Subito decisivo il nuovo arrivato Francesco Nicastro. L'ex Rimini segna il gol da tre punti per la Vis Pesaro, costringendo l'Olbia alla sesta sconfitta di fila. Partono bene i marchigiani che dopo un paio di minuti hanno già l'occasione del vantaggio con Di Paola che direttamente su punizione trova la deviazione di Rinaldi contro la traversa. Ancora i biancorossi con Karlsson, il giocatore islandese gira in porta ma fuori misura. La Vis continua a rendersi pericolosa con il numero 20, che calcia in porta in corsa, Rinaldi respinge, sulla ribattuta Nina calcia sull'esterno della rete. La partita la sblocca Francesco Nicastro al 28. Sugli sviluppi di un fallo laterale la palla arriva a centro area, dove il numero 9 in girata batte il portiere avversario. Bello il gesto tecnico dell'ex Foggia che vale la rete al debutto con la nuova maglia. L'occasione più importante dell'Olbia arriva in chiusura di primo tempo. Sul cross dalla destra, la girata di testa del sammarinese Nicola Nanni finisce contro la traversa, sulla ribattuta la palla arriva al limite dell'area da dove Ragatzu calcia di mancino trovando la respinta di un difensore.

Nella ripresa sono i padroni di casa a provarci per primo con Biancu che scarica in porta di destra mandando sul fondo. Al 58' punizione dalla trequarti di Ragatzu a cercare sul secondo palo Nanni, salva sulla linea Zagnoni. Ancora la Vis Pesaro sull'altro fronte con Karlsson, sulla palla rimasta viva in area, la conclusione dell'islandese deviata scheggia la traversa. Gran controllo del numero 20 della Vis in area di rigore, poi la conclusione a incrociare trova la deviazione del portiere. Dall'altra parte che occasione per l'Olbia, Biancu in percussione lascia a Scapin che serve Contini, il tiro è fuori dallo specchio di porta. Al 90' la Vis Pesaro si salva sul tiro di Contini. Non è giornata per Karlsson che nel recupero si divora il raddoppio da dentro l'area di rigore dell'Olbia mandando sul fondo. La Vis Pesaro vince 1-0 e torna al successo dopo sei partite.

