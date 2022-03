SERIE C Serie C: La Viterbese in marcia spedita verso la salvezza La squadra di Dal Canto espugna il Barbetti di Gubbio. Pari nei derby toscani Siena – Lucchese e Montevarchi Grosseto

In 9 punti ci sono 9 squadre. Dal Grosseto ultimo a 29 al Siena che ne ha 38. In zona salvezza/playout può ancora succedere di tutto, non ci sono squadre al sicuro quando mancano 4 partite alla fine della regoular season. La squadra più in forma è sicuramente la Viterbese. Fanalino di coda per lunga parte del campionato i laziali hanno accelerato 10 punti nelle ultime 7 giornate consentono ancora di sperare nella salvezza senza passare dai play out. Il vantaggio del Gubbio con Spalluto non ha spaventato i gialli che pareggiano con il pallonetto di Mungo. Il sorpasso con il gran goal di Calcagni. Su azione d'angolo controllo e sinistro al volo. Allo stadio Barbetti di Gubbio, Viterbese batte Gubbio 2-1.

Il Siena sembra sempre sul punto di sbloccare il suo anonimo campionato il decollo non avviene mai. Bianchi di testa su palla inattiva per il vantaggio della formazione di Padalino. Il pareggio su calcio di rigore per fallo di mano in area di Pezzella. Rigore trasformato da Minaia. Nel finale espulso Crescenzi per l'intervento scomposto su Belloni. Allo Stadio Franchi di Siena, Siena – Lucchese 1-1.

Stesso punteggio anche nell'altro derby toscano quello tra Montevarchi e Grosseto. Barranca per il vantaggio del Montevarchi. Il pareggio del Grosseto con una punizione dai 25 metri di Artrioli. Destro molto bello con il portiere Giusti in ritardo ed esultanza alla Cr7. Allo Stadio Brilli Peri di Montevarchi, Montevarchi - Grosseto 1-1.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: