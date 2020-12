SERIE C Serie C: Legnago – Mantova 0-0 Il Mantova fallisce due calci di rigore nel giro di sei minuti

Il Mantova fallisce due calci di rigore nel giro di sei minuti. Sul cross di Zibert tocco con un braccio di Giacobbe e il direttore di gara, con un po' di ritardo assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Guccione con il cucchiaio colpisce la traversa poi di testa non riesce ad indirizzare a rete. Mantova a tutta Cheddira lanciato a rete la sterzata, Perna lo stende calcio di rigore numero 2. Questa volta ci prova Ganz. Nulla da fare, Pizzignacco capisce tutto e si resta sullo 0-0. Dopo l'inizio pirotecnico Mantova il Legnago si sveglia ma non crea grossi pericoli. Per vedere l'occasionissima occorre attendere l'inizio della ripresa quando Chakir serve Luppi. Il numero 19 non calcia subito con il destro con la finta ne mette a sedere un paio, palla sul sinistro e sulla linea è Militari a respingere in corner. Per quello che si è visto in campo poteva finire in tutti i modi eccetto come poi si è chiusa questa sfida. A Legnago, Legnago – Mantova 0-0.



