Serie C: Marco Alessandrini è il nuovo allenatore del Fano

Marco Alessandrini è il nuovo tecnico del Fano e guiderà i granata fino al 30 giugno 2021. Alessandrini è una vecchia conoscenza del calcio fanese: dopo aver allenato nelle giovanili dal 1990 al 1992, l’anno successivo è stato promosso promosso in prima squadra in C2. Dopo varie parentesi in altre squadre, torna a Fano nella stagione 2014/15 dove centra un secondo posto dietro la Maceratese e l’anno successivo vince i playoff contro il Campobasso che consentono ai granata di poter essere ripescati in Lega Pro.