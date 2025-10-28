Serie C, Massimo Andreatini: "Arezzo, Ravenna e Ascoli penso sarà lotta a tre"
Ospite della nostra trasmissione Cose Di calcio il direttore sportivo Massimo Andreatini ha fatto le carte al campionato parlando anche della situazione del Rimini.
