SERIE C Serie C, Milan Futuro: esonerato Bonera arriva Massimo Oddo Fatale il terzo ko di fila dei rossoneri.

Serie C, Milan Futuro: esonerato Bonera arriva Massimo Oddo.

La terza sconfitta consecutiva è stata fatale per Daniele Bonera. Il ko contro il Pescara è costata la panchina all'ex difensore. Per il ruolo di nuovo allenatore si attende l'ufficialità per Massimo Oddo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: