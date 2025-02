GIRONE B Serie C: Milan Futuro, sono tre punti salvezza La vittoria per i rossoneri non arrivava dall'8 dicembre. Spal - Milan Futuro 1-2

Tre punti d'oro per il Milan al Mazza di Ferrara contro una Spal che perde una grande occasione per allungare proprio sui rivali di turno. Estensi che partono con disinvoltura, Paghera su azione d'angolo conclusione fiondata che si schianta sul palo. Sul proseguo dell'azione ci prova anche Rao senza inquadrare la porta. Il Milan trova il vantaggio al tramonto di prima frazione. Ingenua palla persa sulla mediana, ripartenza rossonera con il cross in mezzo e la girata di testa precisa del solito Magrassi. Il match gira tutto ad inizio ripresa anche con l'ingresso in campo di Antenucci. Prima palla toccata dall'attaccante ben servito da Karlsson e parità ristabilita. Il numero 7 poco dopo si divora il raddoppio da pochi passi con la Spal in pressione. Raro vedere il capitano bruciare un occasione del genere. Di là gran colpo di testa di Quirini che decide una partita e tre punti che peseranno molto in chiave salvezza.

Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, Milan Futuro batte Spal 2-1.

