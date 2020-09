Serie C: Miracoli e Guidetti, la Feralpi supera 2-1 l'Arezzo

Primi tre punti della nuova stagione alla Feralpi Salò che supera 2-1 l'Arezzo. Alla prima occasione la squadra di Massimo Pavanel la sblocca. Sono passati appena cinque minuti quando sul cross dalla destra, Ceccarelli interviene sulla palla per girare in porta, la deviazione diventa un assist d'oro per Miracoli, che non ha problemi ad appoggiare in fondo alla rete per il vantaggio Feralpi. Bene i padroni di casa in avvio di gara. Ci provano anche da fuori con D'Orazio che calcia di potenza, la palla termina larga. Al quarto, di deve impegnare, non poco l'estremo dell'Arezzo Pissardo per alzare sopra la traversa un cross dalla sinistra. Sul corner, Legati ha la palla del raddoppio, il colpo di testa attraversa in maniera incredibile tutto lo specchio di porta senza trovare deviazioni. Il gol la Feralpi Salò lo trova al 32' quando Guidetti di testa trasforma in rete il perfetto cross dal fondo. Gran gol in anticipo del numero 8 sull'assist di Bergonzi. Dall'altra parte si fa vedere l'Arezzo, provvidenziale uscita di De Lucia per evitare problemi sul pallone dal fondo. Sul cambio fronte la squadra di Pavanel ci prova anche su punizione, senza impegnare Pissardo. Prima della fine di tempo paratona di De Lucia a salvare la porta e doppio vantaggio su Cipoletta

Nella ripresa l'Arezzo sembra avere un passo diverso. Cutolo si fa apprezzare con un bello spunto sulla sinistra trovando però la chiusura di De Lucia. All'82' il numero 10 dell'Arezzo finisce a terra in area e il direttore di gara concede il penalty. Dal dischetto è lo stesso Cutolo ad accorciare superando De Lucia. La squadra di Alessandro Potenza non riesce però a creare più pericolo i primi tre punti sono della Feralpi Salò.