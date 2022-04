Serie C: Modena con 15000 tifosi per la festa, Cesena a difendere i play off Nazionali

Braglia da tutto esaurito e pronto a colorarsi di gialloblu per festeggiare il ritorno in serie B dei Canarini. Tra la squadra di Tesser e la promozione mancano gli ultimi 90 minuti da giocare contro un Pontedera già ampiamente salvo, che al massimo può puntare a un posto play off last minute con una vittoria. Difficile vista la grande voglia del Modena di ritorno dopo sei anni in B. La Reggiana va a Teramo.

Abruzzesi che non hanno più nulla da chiedere al campionato, salvi e senza aspirazioni play off. Emiliani che cercheranno il terzo successo di fila, per poi attaccarsi alla radiolina per sperare in qualche cosa di clamoroso dal Braglia. È partita vera per il Cesena a Siena. I bianconeri di Viali devono difendere un terzo posto che vale i play off nazionali. A minacciare la posizione dei romagnoli il Pescara che ospiterà l'Imolese. I bianconeri toscani, dal canto loro, potrebbero con una vittoria rientrare nel giro play off. Post-season che hanno già in tasca Ancona-Matelica, Gubbio e la Lucchese di Nicola Nanni. Carrarese e Vis Pesaro sono dentro con Siena, Olbia e Pontedera che possono ancora provarci.

Il derby marchigiano tra Vis Pesaro e Ancona-Matelica è tra le gare da seguire. Con il Grosseto già retrocesso, già stabilite le squadre per i play out, l'ultima giornata è decisiva per decidere gli abbinamenti, importanti per ottenere il vantaggio del doppio risultato, infatti in caso di parità tra gol segnati e subiti, retrocede quella peggio classificata, stessa regola per i play off.

