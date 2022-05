Serie C: Monopoli - Cesena per i play off nazionali

Definiti gli abbinamenti play off del primo turno Nazionale. Si giocano le gare di andata sul campo della squadra peggiore in classifica domenica 8 maggio. Gare di ritorno 12 maggio:

Pescara - Feralpisalò

Foggia 1920 - Virtus Entella

Triestina Calcio - Palermo

Monopoli - Cesena

Juventus U23 - Renate

