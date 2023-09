SERIE C Serie C: Nanni e Ragatzu trascinano l’Olbia nel 2-1 al Cesena Esordio positivo per il nazionale sammarinese Nanni. Cesena che trova la rete solo nella ripresa.

Il primo gol in campionato dell’Olbia porta la firma del sammarinese Nicola Nanni. L’attaccante della Nazionale di San Marino firma il vantaggio nella sfida contro il Cesena dopo 28 minuti. Prima della fine di tempo Daniele Ragatzu sigla su calcio rigore il raddoppio sardo. Nella ripresa il gol del Cesena con Roberto Ogunseye. Da segnalare nel secondo tempo anche l’ingresso in campo nell’Olbia di Filippo Fabbri, per il difensore sammarinese oltre mezz’ora di gioco.

