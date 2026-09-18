Serie C, Nanni firma la vittoria dell'Arzignano sull'AlbinoLeffe

Seconda rete stagionale in sei gare per Nicola Nanni, con l'Arzignano Valchiampo. L'attaccante della Nazionale sammarinese ha segnato il goal-vittoria, per i veneti, nel quinto turno del girone C di Serie C contro l'AlbinoLeffe. La gara è finita 2-1, con reti di Sottini per i bergamaschi e di Moretti e dello stesso Nanni per l'Arzignano che è ora all'ottavo posto in classifica, con 7 punti, in un girone dominato dal Cittadella, primo con cinque vittorie su cinque e già quattro lunghezze di vantaggio su Ospitaletto e Brescia. Il sammarinese aveva già segnato il goal del momentaneo vantaggio contro l'Ospitaletto, nel terzo turno, aprendo una gara poi persa per 3-1.







