Serie C: nel deserto di Rimini passa l'Ascoli 0-2

Ormai c'è tutto per alzare bandiera bianca, l'unica nota positiva del periodo più brutto della storia del Rimini è solo la squadra che con grande fatica, comunque stoicamente, continua a combattere. Passa l'Ascoli con due gol in 4 minuti tra il 35esimo e il 39esimo del primo tempo, pratica chiusa e vittoria ritrovata dopo la sconfitta di Ravenna e il pareggio in casa con il Gubbio. Il Rimini resta a – 4,un solo punto nelle ultime cinque giornate e play out che adesso distano 12 lunghezze.

La verità è che guardando il deserto del Romeo Neri, 504 spettatori per una partita di Serie C contro una big, rappresentano il minimo assoluto, la probabile retrocessione, forse è il male minore. L'Ascoli passa con il gol di Damiani destro vincente e la successiva ingenuità del portiere Vitali che si fa rubare palla da Gori. La ripresa è poco più che un allenamento, Ascoli in controllo che porta a casa un risultato netto per continuare ad inseguire la vetta della classifica. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Ascoli batte Rimini 2-0.







