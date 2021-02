Serie C: nel posticipo della 21° il Carpi batte il Mantova 2-0 Il Carpi subisce la pressione del Mantova per tutto il primo tempo, ma al primo tentativo in chiusura di frazione va in vantaggio con Eleuteri. Ad inizio ripresa il raddoppio con De Sena per il 2-0 definitivo del Carpi sul Mantova.