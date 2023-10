SERIE C Serie C: nel posticipo il Cesena batte l'Arezzo Bene anche Perugia e Gubbio

Serie C: nel posticipo il Cesena batte l'Arezzo.

Ieri sera si sono giocati i tre posticipi del girone B di Serie C. Il Cesena ha vinto 2 - 0 in casa dell'Arezzo. Perugia batte Fermana 2-0 e il Gubbio in casa vince 2-0 sulla Carrarese.

