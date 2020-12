Serie C: nel recupero della 10° giornata Arezzo – Sambenedettese 2-3

Arezzo - Sambenedettese

Bella partita tanti goal, e molti errori nel recupero della 10° tra Arezzo e Sambenedettese. Le ostilità le apre subito la Samb che si porta in vantaggio dopo dieci minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ruben Botta la sfera ritorna sui piedi dell'argentino che a quel punto salta un paio di uomini e scarica in porta per il vantaggio della squadra di Zironelli. Quarto goal in campionato per Botta. La gioia dura poco perchè dall'altra parte riceve Zuppel che ha lo spazio per la conclusione debole e schiacciata, Nobile la commette immensa. Erroraccio del portiere della Samb che regala il pareggio all'Arezzo. Momento favorevole ai padroni di casa: Nobile in questo caso si allunga bene sul diagonale di Luciani. Non è giornata per i portieri perché la Samb trova il nuovo vantaggio con una conclusione tutt'altro che irresistibile in questo caso di Lescano, e Sala non è irreprensibile. Timide proteste per un possibile fuorigioco quando Lescano riceve il servizio di Masini. Stessa cosa accaduta prima, non c'è tempo di esultare che l'Arezzo ritrova l'equilibrio con la stoccata di Bortoletti. Nessuna colpa in questo caso per Nobile. Il centrocampista trova il diagonale di giustezza.



La partita è un pieno di capovolgimenti di fronte può succedere di tutto: ancora Ruben Botta e Sala si riscatta ampiamente alzando sopra la traversa la conclusione da pochi passi dell'argentino. Dentro anche Maxi Lopez è proprio sua un'altra occasione, Sala blocca ma qui l'argentino doveva e poteva fare meglio. Per quello che si è visto la squadra di Zironelli ha costruito di più, e i frutti della pressione vengono raccolti a 9 dal termine: sulla punizione di Botta, Sala respinge il primo colpo di testa ma non può nulla sul Tap In di D'Angelo. L'Arezzo non molla vuole almeno il pari: Cutolo mette dentro un pallone solo da spingere in porta, incredulo anche lo stesso Pesenti, non sa nemmeno lui come abbia fatto a non centrare la porta da quella posizione. Lo show non è finito perché nel 3 contro 1 finale, Ruben Botta a porta vuota riesce a mettere fuori. Partita piena di emozioni. Ad Arezzo, Sambenedettese batte Arezzo 3-2.