Serie C: nella prima giornata pochi gol, tiene il fattore campo

Una sola vittoria in trasferta, quella del Gubbio a Rimini

di Lorenzo Giardi
24 ago 2025

La Torres parte bene dai blocchi battendo il Pontedera di misura. Sul gol di Zecca non è essente da colpe il portiere Vannucchi che non esce bene sul cross dalla sinistra di Lunghi. Torres batte Pontedera 1-0

Con lo stesso risultato la Sambenedettese in un Riviera delle Palme straripante regola il Bra. Il gol che permette ai rossoblu di incamerare i primi tre punti in campionato è di Konate su assist di Tosi.

Anche al Livorno basta un gol per regalarsi la prima vittoria in campionato. Lo realizza Federico Marchesi ad inizio ripresa. A Livorno. Livorno batte Ternana 1-0

Finisce in parità Pineto – Vis Pesaro. Sono gli ospiti a trovare il gol con la stoccata di Jallow. Il Pineto la riprende con il 23enne centrocampista Gianluca Germinario destro sotto l'incrocio dei pali. Pineto- Vis Pesaro 1-1.

In parità ma con il risultato di 0-0 anche Ascoli- Pianese e Perugia – Guidonia




