Serie C: pareggiano 2-2 Legnago e Perugia

Termina in parità la sfida tra Legnago e Perugia, risultato che permette ad entrambe le squadre di interrompere le reciproche serie di due sconfitte di fila. Al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo il destro di Mezzoni termina alto sopra la traversa. Al 37' il Perugia passa in vantaggio, la rete di Matos viene subito annullata dal direttore di gara per posizione di fuorigioco. In chiusura di tempo vantaggio del Legnago. Grandissimo gol di Gemello che calcia di prima intenzione da fuori e trova una traiettoria perfetta che supera il portiere avversario. All'intervallo il Legnago è avanti 1-0.

Nella ripresa il Perugia raggiunge il pareggio al 72'. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva nel cuore dell'area e dopo una carambola termina sui piedi di Montevago che non può sbagliare firmando la rete della nuova parità. Tre minuti più tardi il Perugia completa la rimonta con il 2-1 di Sylla. Il vantaggio ospite è con un colpo di testa del numero 45 su palla da calcio d'angolo. Ci sono le proteste dei giocatori di casa per un presunto tocco di mano ma si va avanti. Adesso è il Legnago che prova a inseguire il pareggio che la squadra di Matteo Contini raggiunge nel recupero con Martic. Finisce 2-2 tra Legnago e Perugia.