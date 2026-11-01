SERIE C Serie C: pareggio a reti bianche tra Gubbio e Vis Pesaro Entrambe le squadre interrompono una lunga striscia di sconfitte, ma restano in fondo alla classifica

Sotto la pioggia battente allo stadio Pietro Bartetti di Gubbio, va in scena la sfida tra le ultime due squadre della classifica. La Vis Pesaro è ultima con solo 4 punti in classifica, mentre i padroni di casa ne hanno tre in più, ma vengono da una striscia di 6 ko consecutivi. È il Gubbio a fare la partita nel primo tempo. Al 15' l'accelerazione sulla fascia destra di Spina trova Ghirardello, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Passa un minuto e mezzo e Rigione sbaglia il controllo, regalando il pallone a Minta che scarica su Ghirardello, ma è lo stesso Rigione a metterci una pezza salvando sulla linea. Nei minuti di recupero Gubbio ancora vicino al vantaggio. Spina accelera sulla destra, pesca il solito Ghirardello, ma il suo colpo di testa da pochi metri non trova lo specchio della porta.

A inizio ripresa non cambia il copione della partita. Tavernaro cicca il controllo ed è solo con una grandissima parata di Gomis su Ghirardello che il punteggio rimane in parità. Pesaro prova a farsi vedere in avanti, ma il sinistro di Giovannini è lontanissimo dalla porta. L'unica parata significativa di Marson arriva sul cross di Tavernaro, con il portiere degli ospiti che allontana la minaccia. Nel finale è ancora il Gubbio a spingere, Al 94' arriva per la squadra di casa l'occasione più nitida di tutta la partita. Pinato pesca Baldini dal limite dell'area, ma è ancora Gomis a togliere il pallone dall'incrocio dei pali. Sul calcio d'angolo ulteriore occasione per il Gubbio, con La Mantia che calcia da due passi, Gomis ci mette una mano, sulla ribattuta Minta prova a calciare, ma Ebano salva il risultato. E così lo scontro in fondo alla classifica tra Gubbio e Vis Pesaro si conclude con un pareggio senza reti.

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