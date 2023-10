SERIE C Serie C, pari con reti tra Arezzo e Pontedera.

Arezzo in serie utile per la terza partita, terzo pareggio di fila per il Pontedera. Prima occasione per i padroni di casa con Renzi. La conclusione dalla distanza termina di poco sul fondo. Al 12' il vantaggio della squadra di Paolo Indiani, l'azione parte da destra con Pattarello, la palla arriva al limite dell'area con Mawuli che di piatto la piazza vicino al palo dove Lewis non può arrivare. Arezzo in vantaggio, bello il gol del numero 16. Buon momento degli amaranto che ci provano anche con il gran mancino di Pattarello. Lewis interviene, la difesa rimedia alla respinta corta dell'ex Cesena. A metà tempo Pattarello va via a Angori, il suo cross a centro area trova ancora Mawuli, il suo sinistro da posizione molto interessante esce sul fondo. Il Pontedera si fa vedere al 33', Catanese serve Benedetti, subentra Ianesi, che pronto a calciare in porta, viene chiuso in angolo dall'intervento di Chiosa. L'Arezzo prova a raddoppiare, Renzi per Gaddini che si gira e calcia. Lewis si allunga, poi recupera il pallone. Nella ripresa il Pontedera prova a spingere di più alla ricerca del pari e al 65' ha la palla del pareggio con il neo-entrato Paudice. Servito dalla sinistra il numero 14, tutto solo, calcia malamente fuori. A dieci dalla fine Benedetti recupera palla e tocca per Delpupo mandato sull'esterno da Renzi. La conclusione è sull'esterno. Il pareggio la squadra di Max Canzi lo trova all'87' con un'autorete di Chiosa, che tocca verso la propria porta il cross dalla sinistra di Angori. Nel recupero l'Arezzo potrebbe anche vincerla. Lewis sbaglia l'uscita, la palla finisce a Lazzarini che di piatto al volo gira in porta, Provenzano salva sulla linea il Pontedera. Il derby finisce in parità, risultato che allunga le serie positive delle due squadre.

