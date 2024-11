Serie C: pari con reti tra Lucchese e Legnago

Un punto a testa tra Lucchese e Legnago che permette ai padroni di casa di tornare a fare punti e agli ospiti di conquistare il secondo pari consecutivo. Padroni di casa che partono all'attacco e provano a portare i primi pericoli alla difesa ospite. Magnaghi al 10' controlla e poi calcia in porta, l'ex Pontedera si vede deviare in angolo la conclusione.

Dall'altra parte che occasione per Svidercoschi, che servito con un bel passaggio calcia a botta sicura trovando la risposta di Coletta. I toscani vanno vicini al vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Cartano gira di testa, Toniolo respinge d'istinto. All'intervallo è 0-0. All'ora di gioco i rossoneri ci provano ancora da fuori senza fortuna. La partita si sblocca al 63' con il colpo in diagonale di Magnaghi che una volta controllato il pallone entra in area e calcia battendo il portiere sul palo lontano.

Buon momento della Lucchese che potrebbe anche raddoppiare al 67'. Costantini si divora il 2-0 a due passi dalla porta avversaria. Dal gol che poteva chiudere la partita a quello che la pareggia il passo è breve. Cinque minuti e Martic sigla l'1-1. Il difensore austriaco tocca di testa e firma il pari. La Lucchese prova a tornare in attacco e crea qualche potenziale pericolo, ma il più clamoroso è in pieno recupero sul colpo di testa di Selvini, con Toniolo che tocca e poi con l'aiuto della traversa blinda il pari. Lucchese – Legnano è 1-1.