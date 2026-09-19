Serie C: pari nell'anticipo tra Forlì e Torres
Ospiti in vantaggio nel primo tempo, pari dei galletti nella ripresa.
Forlì – Torres si apre con il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. Avvio positivo dei padroni di casa che iniziano con la spettacolare rovesciata di Petrelli; bella la risposta di Zaccagno. Alla prima vera occasione la Torres la sblocca con Distefano. Bel pallone filtrante di Scotto e conclusione di prima che vale il vantaggio. Ancora la Torres al 22' con Distefano che calcia in porta sullo scarico di Liviero. Dall'altra parte Mattioli in verticale per Coveri, il sinistro da posizione defilata finisce alto. In chiusura di tempo ancora il Forlì con Petrelli che calcia in porta, in tuffo Zaccagno a deviare con una parata decisiva.
Nella ripresa la Torres va vicino al raddoppio con Scotto che si libera, ma sbaglia la conclusione. Clamorosa la doppia opportunità degli ospiti al 55' quando Zecca si presenta davanti al portiere del Forlì che salva con una grande parata. Sulla ribattuta Scotto manda alto. I galletti trovano il pareggio al 78' quando Coveri lascia partire un gran tiro dal limite dell'area che vale il pareggio. Al Morgagni finisce 1-1.
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