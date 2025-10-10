SERIE C GIRONE B 2025- 2026 Serie C: per il Rimini nessuno sconto resta il -11 Violazioni amministrative, confermato il -11 al Rimini Società già sanzionata a settembre, resta la penalità

Ricorso respinto, confermati gli 11 punti di penalità al Rimini. La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha rigettato il reclamo del Rimini (Girone B Serie C), confermando la penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso e l'ammenda di 5.000 euro comminate lo scorso 5 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.

Intanto si gioca la nona giornata del campionato di Serie C con due anticipi: questa sera Arezzo – Gubbio e Bra – Carpi. Domani ore 14.30 toccherà al Rimini affrontare un Perugia in crisi di risultati 5 sconfitte consecutive per il Grifone che non ha svoltato nemmeno dopo l'arrivo di Piero Braglia, in precedenza proprio a Rimini. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza. Il Rimini adesso sa che l'unico modo per salvarsi è scalare la classifica assottigliando il gap della penalizzazione. Il Perugia è la squadra più vicina . Tra le due ci sono sette punti: dal -4 del Rimini al + 3 del Perugia. Sempre sabato alle 17.30 si giocano Forlì – Ternana; Guidonia – Pianese; e Pineto – Livorno. Domenica pranzo con Vis Pesaro – Torres; alle 17.30 Ascoli – Pontedera. Chiude la nona di Serie C Girone B Sambenedettese – Ravenna in programma domenica alle 20.30.

