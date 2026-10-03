SERIE C Serie C: Perugia si prende il derby per 3-1 contro il Gubbio Terza sconfitta consecutiva per il Gubbio, con il tecnico Di Carlo che ora rischia l'esonero

Non c'è stato il pubblico delle grandi occasioni a Gubbio per seguire il derby umbro contro il Perugia, e l'inizio della partita non aiuta ad accendere l'entusiasmo dei tifosi. La prima reale occasione la creano i biancorossi al 27'. Da calcio d'angolo Signorini rinvia di testa e Langella con un gran destro fa volare Bagnolini che toglie la palla dal sette. Il portiere del Gubbio però non può nulla sul corner successivo, quando il cross di Cisco trova Van Amerstoof, lasciato totalmente solo dalla difesa, e la sua palombella corretta sotto misura da Riccardi vale il vantaggio degli ospiti. Al 36' arriva il pareggio del Gubbio, sempre su calcio d'angolo. Barani si trova libero di calciare dal limite dell'area, e per Zelezny non c'è nulla da fare.

Nella ripresa il Perugia ci mette però meno di un minuto per ritornare in vantaggio. Una ripartenza fulminante di Cisco sorprende la difesa del Gubbio e serve un assist d'oro a Tozzuolo che dentro l'area non sbaglia. Il Gubbio prova a reagire, e lo fa con Rosaia che calcia dal limite, ma Zelezny dice di no. Ci prova anche Baroncelli da lontano, ma Borsoi sventa il pericolo, e al 91' proprio quando il Gubbio stava producendo il massimo sforzo per trovare il pareggio, Papazov lancia Canotto, che supera Bagnoli in contropiede, e segna il gol del 3-1 che chiude i conti. Nei minuti di recupero lo stesso Canotto serve Sabbatani che va vicino al poker, ma la partita finisce con il Perugia, che si aggiudica il derby umbro e vince a Gubbio per 3-1.

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