Serie C: Piacenza – Cesena pareggio nella nebbia

Nella nebbia del Garilli un pareggio che non può accontentare un Piacenza che in questo 2020 non ha ancora mai vinto, per il Cesena in trasferta un punto accettabile, il primo di Viali sulla panchina del Cesena. 4-3-2-1 per il nuovo tecnico bianconero che a giudicare dalla prestazione ha avuto le risposte che voleva dalla sua squadra. A metà primo tempo scende una fitta nebbia sul Garilli e il rigore, fallo di mano di Borello, si distingue a fatica. L'arbitro vede bene e accorda il rigore trasformato da Polidori.

Nella ripresa il pareggio di Ardizzone che sfrutta di testa il cross di Zampano. Ardizzone avrebbe la palla del colpaccio ma non trova la porta da pochi passi. E' un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto, o non si è visto a causa della nebbia. A Piacenza, Piacenza – Cesena 1-1



