Serie C : Piacenza – Trapani 0-0. Tutto rimandato alla gara di ritorno

SRV_PIACENZA_-_TRAPANI_PLAY_OFF

Tutto rimandato alla gara di ritorno . Questa sera conosceremo il nome della seconda squadra promossa in serie B. Si gioca al Rocco alle 20.30 la sfida di ritorno Triestina – Pisa si parte dal 2-2 dell'andata Lo 0-0 lascia tutto aperto. La promozione in serie B si deciderà sabato tra due squadre che al Garilli, gremito, si sono equivalse. Bene il Trapani in apertura Nzola abile ad incornare di testa, Fumagalli vola a mettere in corner. I granata di Italiano vicini al goal. Insistono i siciliani Taugourdeau su punizione, Fumagalli ancora in volo a dire di no. Si vede anche il Piacenza: Di Molfetta, più tiro che cross, l'ex portiere del San Marino Andrea Dini anche per i fotografi . Sestu al centro, stacca Marotta ma non trova la porta. Un buon primo tempo si chiude con Pedro Costa Ferreira dalla distanza, c'è l'intenzione, difetta la mira. La ripresa si apre con il primo episodio incriminato: Di Molfetta in area contatto con Garufo che nel cadere tocca la sfera nettamente con la mano, il direttore di gara decide di non decidere e si va avanti. Passano 3 minuti e viene giù il Garilli per il secondo episodio sospetto: Della Latta fa il ponte per Ferrari spinto alle spalle in area e anche qui per Amabile di Vicenza è tutto regolare. La partita ruota intorno a questi due episodi. La formazione di Franzini costruisce una grande possibilità a 13 dal termine: Cross di Terrani, Ferrari viene anticipato dall'uscita di Dini, la sfera arriva a Corsinelli che con il sinistro in corsa sfiora il palo. E' Andrea Dini a salvare il risultato al 90esimo opponendosi al missile di Mattia Corradi su punizione. Nonostante i ripetuti attacchi il Piacenza non la sblocca ed ora tutto rimandato a sabato quando in Sicilia si ripartirà dal pareggio della sfida di andata. Al Garilli di Piacenza, Piacenza – Trapani 0-0





Lorenzo Giardi