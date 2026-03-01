SERIE C Serie C: Pianese avanti, pari del Bra in pieno recupero

La Pianese la sblocca nel primo tempo, il Bra la pareggia in pieno recupero. Parte subito all'attacco la Pianese sul campo del Bra. Gli ospiti ci provano con una conclusione di Colombo in diagonale che sfiora il palo. Ancora i bianconeri, Ianesi inventa dal limite dell'area, palla a giro che finisce contro la traversa. La replica del Bra arriva al 19', sul tiro/cross di Lionetti, Sinani cerca la deviazione che finisce sul fondo. La Pianese trova la rete del vantaggio al 37'. A sbloccare la partita ci pensa Fabrizi che arpiona un pallone in area di rigore sul tiro di Colombo, poi si gira e conclude in porta superando il portiere avversario. Sono gli ospiti a spingere ancora alla ricerca del raddoppio. All'intervallo Pianese avanti 1-0. Nella ripresa il Bra ci prova su punizione di Baldini, Filippis respinge e poi blocca la palla. Portiere ospite ancora protagonista al 80' quando devia la conclusione al volo di Sinani e salva la sua porta. I padroni di casa provano a spingere alla ricerca del pari ma manca la precisione per il pari. La spinta del Bra si concretizza in pieno recupero quando al 95' la conclusione di Scapin vale la rete del pareggio. Bra – Pianese termina 1-1.

