Serie C Play Off: fuori le semifinaliste

Prima di tutto le partite: Audace Cerignola – Atalanta Under 23 all'andata 0-0. Questo significa che i giovani neroazzurri per poter ambire alla semifinale dovranno vincere. Solo il blitz fuori casa entro i 90 + recupero premierà la squadra di Francesco Modesto in tutti gli altri casi Audace Cerignola tra le migliori quattro dei play off. Occhio a Vanja Vlahovic classe 2004 autore di 23 gol in stagione, già 3 in questi play off. Tutto esaurito a Vicenza, al Menti si gioca Vicenza – Crotone con i biancorossi di Stefano Vecchi grandi favoriti. Non solo per la classifica ma soprattutto per la vittoria ottenuta in Calabria per 2-1. Il Vicenza può anche permettersi di perdere con un gol di scarto. Il tecnico del Crotone Emiliano Longo dovrà inventarsi la difesa vista la squalifica dei due centrali, Davide Di Pasquale e Riccardo Cargnelutti. I rosso/blu per passare il turno devono vincere con due gol di scarto, un autentica impresa. Ne serviranno addirittura tre di scarto alla Vis Pesaro per poter eliminare il Pescara. Gli abruzzesi all'andata sotto di due gol sono stati capaci di rispondere, rimontare e sorpassare la Vis, fino ad uscire dal Benelli con il risultato di 2-4 con due reti realizzate nel finale. Grande entusiasmo per la squadra di Silvio Baldini, questa sera spinta da almeno 10 mila spettatori e dal liquido versato dal nuovo socio Marco Verratti. L'ex PSG ha rilevato quote societarie pari al 44%.. A Terni occhi puntati sulla finalista di Coppa Italia Giana Erminio capace di battere la Ternana all'andata per 1-0. Questo significa che la Ternana di Fabio Liverani deve vincere con qualsiasi risultato per eliminare la squadra di Chiappella. La società di Gorgonzola nei suoi 116 anni di vita, di cui 10 in Lega Pro, non era mai riuscita ad arrivare così in alto. Quella di questa sera al Liberati di Terni è la 52° partita giocata in questa stagione dai biancoazzurri.