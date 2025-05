Serie C Play Off Girone B: passano il turno Vis Pesaro e Pescara

Altissima percentuale di errori dal dischetto in tutte le categorie ma in Serie C il tiro dagli undici metri sta diventando un'incubo. Arezzo – Vis Pesaro si decide proprio sui clamorosi errori dagli undici metri. Fallo di Guccione su Okoro e rigore per la Vis Pesaro. Ad incaricarsene è il capitano Di Paola che calcia in curva, e si resta sullo 0-0. Di là colpo di testa di Ravasio, Zoia intercetta con la mano, dopo consulto var rigore assegnato. Pattarello lo calcia ad almeno due metri dal palo. Tutto questo nel giro di un minuto. I pesaresi trovano il gol qualificazione al minuto 70 quando Ceccacci inserisce per Di Paola che fa sfilare per Okoro, il centroavanti protegge e con il destro manda la sfera nell'angolo alla destra di Trombini. La linea dimostra che Okoro è tenuto in gioco e il gol è valido. Gol pesantissimo, la Vis poteva anche radoppiare clamoroso incrocio dei pali di Cannavò. Nel finale assalto dell'Arezzo ma il risultato non cambierà più. Allo stadio Città di Arezzo, Vis Pesaro batte Arezzo 1-0, i marchigiani passano il turno.

Anche il Pescara allunga la stagione battendo la Pianese. La squadra di Silvio Baldini trova il vantaggio in apertura con la solita palla inattiva. Sul secondo palo il più lesto di tutti, dopo la deviazione è Pierozzi. Pescara scatenato, aggressione su tutti i palloni e proprio con questo vigore arriva il raddoppio, la stoccata è di Merola. Pianese in grande difficoltà nel primo tempo c'è anche un palo colpito da Dagasso, poi il 3-0 arriva con la squadra di Fomisano completamente in balia dell'avversario, gol annullato per fallo di Ferraris su Proietto. Due squadre che amano stare alte, forse troppo, anche la Pianese trova il gol con i biancoazzurri scoperti, è Bacchin a battere Plizzari, dando speranze di rimonta, che restano tali, perchè il risultato non cambierà più. Allo stadio Adriatico di Pescara, Pescara batte Pianese 2-1, avanti la squadra di Baldini.