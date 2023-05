SERIE C Serie C, play-off: il Cesena parte da Vicenza

E' stato sorteggiato il 2° turno nazionale dei play-off di Serie C. Entrano in campo le seconde dei rispettivi gironi e, quindi, anche il Cesena di Domenico Toscano. Bianconeri che se la vedranno con il Vicenza vincitore della Coppa Italia di Serie C: andata il 27 maggio al "Menti", ritorno il 31 al "Manuzzi". Dopo la rimonta con il Gubbio, la Virtus Entella - terza nel Girone B - affronterà il Pescara. Completano il programma del 2° turno nazionale Lecco-Pordenone e Foggia-Crotone.

Questo il programma dettagliato:



2° Turno Nazionale (andata 27 maggio, ritorno 31 maggio)

Pescara-Virtus Entella

Lecco-Pordenone

Foggia-Crotone

Vicenza-Cesena

Semifinali (andata 4 giugno, ritorno 8 giugno)

Foggia/Crotone - Pescara/Virtus Entella

Lecco/Pordenone - Vicenza/Cesena

Finale (andata 13 giugno, ritorno 18 giugno)

