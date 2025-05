Serie C Play Off : Tutto pronto per l'andata dei quarti di finale

Domani ore 16 inaugureranno i quarti di finale dei play off di Serie C gara di andata Crotone – Vicenza. I calabresi negli ottavi hanno eliminato la FeralpiSalò ed ora affrontano una delle favorite per salire in Serie B come il Vicenza miglior seconda con il punteggio più alto in classifica 83, contro i 74 della Ternana e i 67 dell'Audace Cerignola. Alle 18.15 Atalanta Under 23 – Audace Cerignola con i bergamaschi lanciatissimi. Alla stessa ora Giana Erminio – Ternana e Vis Pesaro – Pescara. Debuttano dunque le teste di serie o se preferite miglior seconde come Vicenza, Ternana e Audace Cerignola che si uniscono al Pescara. Saranno loro a qualificarsi in caso di parità di punti e di gol dopo le partite di ritorno che si giocheranno tutte mercoledi 21 maggio ore 20.00. semifinali già stabilite: da una parte del tabellone Crotone – Vicenza, la squadra che passerà il turno troverà la vincente di Giana Erminio – Ternana. Dall'altra parte del tabellone, la vincente di Vis Pesaro – Pescara se la vedrà in semifinale con chi passerà il turno tra Atalanta Under 23 – Audace Cerignola.