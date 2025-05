Serie C Play Out : restano in C Triestina, Pro Vercelli e Foggia

Nel Girona A, Alla Clodiense ultima classificata si aggiungono Caldiero Terme e Pro Patria, che nella regular season occupavano rispettivamente il penultimo e il terzultimo posto. La matricola veronese retrocede dopo un solo anno di Serie C: doppio 0-0 nella sfida alla Triestina che si salva per miglior classifica . Sospiro di sollievo per l'alabarda che guadagna l'obiettivo minimo al termine di una stagione a dir poco travagliata, tra cambi di allenatori, contestazioni dei tifosi, penalizzazioni in classifica per mancanze amministrative. Artefice del traguardo, e non è la prima volta, Attilio Tesser che ha saputo dare forma e sostanza ad un gruppo di giocatori che smarrito. Nella sfida tra Pro, invece, ha avuto la meglio la Pro Vercelli: le casacche bianche nella gara di ritorno hanno pareggiato l'1-0 maturato a Busto Arsizio e si sono garantiti un altro anno di Serie C. Retrocede invece la Pro Patria: Il gol che garantisce la salvezza alla Pro Vercelli è di Romairone al termine del primo tempo

Nel Girone C si è giocato un solo Play Out con il Foggia salvo dopo una stagione complicatissima. Il cuore oltre l’ostacolo per donare a una stagione difficilissima un finale lieto. Il Foggia vince 1-0 la gara di ritorno contro il Messina e guadagna la salvezza sul campo. La partita, combattuta e difficile sotto ogni punto di vista, è stata una centrifuga di emozioni, nella quale ha prevalso la difesa del Foggia e la freddezza di Emmausso, bravo a siglare il gol che mantiene i rossoneri in C. Nel mezzo c’è il var protagonista. In due minuti la moviola annulla il gol del raddoppio dei rossoneri, segnato da Mazzocco e decreta un penalty a favore del Messina, sul quale Perina è decisivo: devia in angolo e salva il risultato.