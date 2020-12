SERIE C Serie C: poker Cesena, vittorie per Modena e Matelica I bianconeri travolgono 4-0 il Mantova nella nebbia e salgono al sesto posto in classifica mentre il Modena è quarto dopo lo 0-1 esterno ad Arezzo. Spettacolo e 5 reti nel derby marchigiano tra Sambenedettese e Matelica, successo per i biancorossi.

Non sarà né il Mantova né la fitta nebbia a fermare la corsa di un Cesena che, in trasferta, fa paura a tutte. Il Cavalluccio spazza via una squadra che veniva da 3 vittorie di fila e lo fa con 2 gol per tempo. Nel primo, fidandoci del tabellino finale, ci sono i centri di Steffè e Capanni nel giro di 120 secondi. Per quest'ultimo è la seconda rete consecutiva dopo quella arrivata in pieno recupero a Legnago. Nella ripresa ci pensa Russini a calare il tris mentre, allo scadere, l'autorete di Zanandrea regala un poker pesante ai bianconeri e il sesto posto in classifica con 25 punti.

Il Cesena è lì, con le grandi del girone così come lo è il Modena corsaro ad Arezzo. Ai canarini basta il gol di Gaetano Monachello ad inizio secondo tempo per issarsi fino alla quarta piazza del Girone B. I toscani rimangono fanalino di coda a quota 7 e con solo una vittoria conquistata da inizio stagione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Succede di tutto, invece, nel derby marchigiano tra Sambenedettese e Matelica. I rossoblu passano in vantaggio dopo soli 6 minuti con la staffilata di Angiulli ma rimangono in 10 per il rosso diretto rifilato a Dario D'Ambrosio, fratello di Danilo che, nella stessa domenica, ha regalato la vittoria alla sua Inter contro il Cagliari. In superiorità numerica il Matelica si rialza e prima trova il pareggio con Balestrero al termine di una grande azione corale degli uomini di Colavitto, poi opera il sorpasso con l'autogol di D'Angelo. Per la Samb è notte fonda e, in contropiede, arriva anche il 3-1 firmato Moretti. Solo per le statistiche il colpo da biliardo indovinato dal neo-entrato Maxi Lopez oltre il 90'.



I più letti della settimana: